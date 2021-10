L'essentiel du sport régional du week-end du 27 février

Foot

25ème journée de Ligue 1

Déplacement de Caen au Stade Louis 2 à Monaco

4 points séparent les 2 équipes au bénéfice des bas-normands

Coup d?envoi samedi à 19h



Ligue 2

Vendredi à 20h

-Laval reçoit le 3ème du championnat : Boulogne

10 points séparent les 2 équipes.

-Le leader Le Mans FC reçoit Sedan



Cfa2

Samedi 18h

Alençon reçoit l?équipe B de Laval

Au classement : 1 point seulement sépare les 2 équipes, au bénéfice des mayennais.



Division d?Honneur

Samedi 18h

Le leader Flers reçoit St Lo

Vire reçoit l?avant dernier : Ouistreham



Basket

19ème journée de Pro A

Samedi à 20h

Le Mans reçoit Paris Levallois

1 point seulement sépare les 2 équipes au bénéfice des sarthois



Rugby

Federale 3

L?Aigle, second du classement, reçoit Pithiviers



BMX Indoor, au Parc expo de Caen, ce week-end: 1300 participants, avec épreuves -de Flat ? sur 1 roue.

-de Dirt ? des sauts sur une piste bosselée de 1000m².

-et de Race ? course de vitesse sur bosses, par groupe de 8, sur 250m.

