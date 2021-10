Météo : Ambiance grise, avec de furtives éclaircies cet après midi, mais des T° douces de 6 à 12°

Météo France relevait ce vendredi matin... 6°0 à Argentan à Alençon, et Mortagne au Perche... 6°5 à L?Aigle...7°2 à Flers.



Le temps ne change guère, il reste humide et très doux pour la saison !



Le ciel reste très nuageux à couvert, les horizons sont parfois brumeux ce matin .



On pourra apercevoir, le soleil à la faveur d'une petite trouée ici ou là cet après-midi,



Mais c?est bien un aspect gris et une ambiance tristounette qui prédominent.



Les températures maximales sont comprises entre 10 et 12 degrés.

