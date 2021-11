Rouen. Après le retour de Thomas Pesquet, objectif Mars ?

L'astronaute normand Thomas Pesquet est de retour sur Terre, ce vendredi 2 juin 2017. Pendant les six mois qu'il a passés au sein de la station spatiale internationale, il a mené une soixantaine d'expériences dont certaines serviront aux futures missions dans l'espace.

"On apprend à mieux vivre dans l'espace, à mieux se nourrir, il y a aussi beaucoup de manipulations pour savoir comment se soigner, explique François Forget, planétologue, directeur de recherche au CNRS. On a aussi testé des combinaisons pour lutter contre les effets de la gravité pour de très longs voyages."

[son 1]

L'objectif à long terme est de participer à des voyages toujours plus long. Et peut-être même bientôt sur la planète Mars. "Quand on dit ça, il y a lieu d'être septique car cela fait peut-être cinquante ans que l'on dit qu'on va aller sur Mars", poursuit le spécialiste.

Bientôt sur Mars

Mais la donne est en train de changer, "la Nasa a arrêté la navette spatiale, dans quelques années on va arrêter la station spatiale internationale, il y a donc des ressources pour développer la suite et donc peut-être que d'ici vingt ans, on pourra envoyer des personnes autour de Mars", détaille François Forget.

Le retour de Thomas Pesquet sur Terre est à suivre en direct vidéo sur www.tendanceouest.com, à partir de 12h15.

