T° froides, jusqu'à -6° ce lundi matin... il ne fera pas plus de 2° cet après midi.... dans le ciel, nuages dominants et quelques éclaircies

Les T° sont très froides ce matin.... Météo France relevait sous abri.... -6° à Argentan, -5°3 à Alençon, -3°1 à Flers, -1°8 à L?Aigle, -0°3 à Mortagne.



Dans une ambiance généralement grise, avec en plus ce matin, quelques brumes et brouillards givrants, on réussit par moments, mais hélas pas partout, à profiter de belles périodes ensoleillées....

Les températures maximales, en baisse, restent basses pour la saison avec au mieux 0 à 2 degrés.

Le vent faible prend une composante sud à sud-ouest.

