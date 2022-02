Une pétition nationale contre les dysfonctionnements de la SNCF lancée par des usagers des Pays de la Loire

Dimanche soir, la Sncf a aiguillé le TGV à destination de Rennes ? vers Nantes, et celui pour Nantes ?vers Rennes?

Erreurs, retards, suppressions de trains : les usagers des Pays de la Loire n?en peuvent plus ? d?autant que la direction du transporteur ferroviaire reste sourde à leurs réclamations.

D?où le lancement d?une pétition nationale, intitulée « Sncf Ras le Bol », qui était présentée mardi, au Mans ? avec déjà, plus de 800 signatures recueillies, en tout juste quelques jours.

