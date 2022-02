Editions Atlas : nouveau plan social de 39 licenciements, dont 19 sur le site d'Evreux

Un nouveau plan social aux Editions Atlas : il concerne 39 personnes, dont 19 sur le site d? Evreux, où travaillent près de 300 personnes.

Déjà, plus de 60 salariés avaient été licenciées au printemps 2009 ? à l?époque, la direction avait prévu plus de 7 millions d?euros de pertes ... avant de finalement enregistrer un bénéfice de plus de 2 millions ½.

Ce nouveau plan social est annoncé alors qu?un résultat net de plus de 8 M? est prévu. Les salariés dénoncent des délocalisations chez un sous-traitant à bas coût, au Maroc.

