Le secrétaire d'Etat aux transports d'accord pour un dédoublement de la RN 12, mais n'évoque ni financement ni calendrier !

Les députés UMP ornais, Jean Claude Lenoir et Yves Deniaud, avec le député UMP du Nord Mayenne, Yannick Favennec, les députés de l?Eure et d?Ile et Villaines dont les circonscriptions sont sur le tracé de la RN 12, chez le secrétaire d?Etat aux transports Thierry Marianni, mercredi .... il donne son accord de principe pour une élargissement à 2 x 2 voies de la RN 12....et le contournement de St-Denis sur Sarthon, village près d?Alençon englué par la circulation routière qui traverse quotidiennement la commune.... le ministre, comme tous ses prédécesseurs, n?a pas évoqué de calendrier...ni les financements pour mener à bien ces projets... les habitants de St-Denis sur Sarthon attendent depuis 63 ans leur déviation......Thierry Marianni fera le déplacement à Alençon, fin février debut mars... à la veille des élections cantonales ! .....

