8 prévenus jugés dans une affaire de vols avec violence à Alençon, 8 autres prévenus pour trafic et usage de stupéfiants à Lisieux

8 prévenus, âgés de 23 à 45 ans, dont 3 jeunes filles, seront jugés dans une affaire de vol, de recel et de violence avec arme, ce jeudi après midi devant le tribunal correctionnel d?Alençon... les faits s?étaient déroulés en aout 2008 à Céton ...7 autres affaires seront également jugées... de l?obtention de faux papiers, aux violences conjugales......



A suivre aussi ce jeudi et demain le procès de 8 personnes âgées de 20 à 46 ans devant le tribunal correctionnel de lisieux pour une vaste affaire de stupéfiants, trafic, détention et usages...... des faits qui remontent à janvier 2008 et février dernier.... 5 prévenus sont en état de récidive....

