Le temps gris de la matinée laissera percer des éclaircies l'après midi... T° de 7 à 9° au meilleur de la journée

T° douces ce mardi matin... un maximum de 8°6 à Flers, 7°4 à Argentan, 6°1 à Alençon et à Mortagne au Perche... 5°4 à L?Aigle......



le temps reste gris et humide avec beaucoup de nuages bas en matinée. Quelques ondées se produisent localement. Temps plus lumineux cet après-midi ; les nuages se morcellent et des éclaircies se développent. Le vent de nord-ouest est bien senti cet après-midi. Les températures maximales sont comprises entre 7 et 9 degrés.

