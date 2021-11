Céline Brulin est âgée de 41 ans. Elle est conseillère municipale d'opposition à Bolbec (Seine-Maritime) et conseillère régionale, membre de la Commission permanente. Céline Brulin a également travaillé en tant que collaboratrice du député Jean-Paul Lecoq, candidat sur la 8ème circonscription de Seine-Maritime. Lors de la Présidentielle de 2017, elle a parrainé Jean-Luc Mélenchon. Elle se sent proche de ses idées et était à ses côtés au Havre (Seine-Maritime) lors de sa visite pour la campagne présidentielle.

