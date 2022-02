Tennis de table, Pro A, Argentan subi un revers face à Istres 4 à 0 ... Foot, ligue 1, le contrat de Guy Proment avec Caen homologué par les instances dirigeantes du foot... Cfa 2, Alençon La Montagna

Tennis de table, 9ème journée de Pro A : Argentan s?est incliné lourdement mardi soir, dans sa salle 4 à 0 face à Istres, une mauvaise opération pour la Bayard qui lutte pour son maintien ....



Foot, ligue 1... la ligue du football professionnel a validé le contrat qui lie de nouveau Guy Proment avec le stade Malherbe de Caen jusqu?à la fin de la saison... le joueur devrait figurer sur la feuille de match pour la rencontre du championnat samedi face à Brest .....



Cfa 2... La rencontre entre Alençon et la Montagnarde annulée pour cause de conditions météo est reportée au 22 janvier à 18h au stade jJacques Fould d?Alençon... on attend aussi la date du report d?un autre match, entre Alençon et Laval...



Cyclisme, l?ornais Anthony Geslin avec 9 autres coureurs de la Française Des Jeux en stage dans le sud Mayenne.... à Renazé, patrie du directeur sportif de l?équipe, Marc Madiot !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire