rouen. The Voice : Lucie, une jeune Normande en demi-finale 

A seulement 18 ans, Lucie Vangenheim accède aux portes de la demi-finale de l'émission de télé-crochet The Voice - La Plus Belle voix.

Samedi soir 27 mai 2017, la jeune Normande de Rouen s'est démarquée des 12 candidats du live en interprétant le titre "Saint Claude", de la chanteuse française Christine and the Queens.

"C'est une chanson difficile à tenir"

C'est son coach Florent Pagny qui a choisi Lucie pour intégrer la demi-finale de cette sixième saison de The Voice : "elle était là avec moi depuis le début, je garde Lucie", a affirmé le coach.

En effet, selon Florent Pagny, la prestation de la jeune Rouennaise durant le prime était une réelle performance : "c'est une chanson difficile à tenir et elle a réussi à garder la magie tout le long de la chanson", explique le chanteur.

Lucie ne se laisse pas abattre

Lucie participera donc, dès la semaine prochaine, à la demi-finale de l'émission, au côté de 7 autres candidats.

Pour les coachs, il n'y a pas de doute : Lucie ne se laisse pas abattre et garde sa personnalité à travers ses chansons.

