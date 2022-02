Temps gris faiblement pluvieux.... T° très douces de 10 à 12° !

Les T° sont très douces ... Météo France à relevé ce jeudi matin..... 11°8 à Flers et Argentan... 11°5 à Alençon, 11°2 à L?Aigle, 10°9 à Mortagne. .... et ce sont des T° qui n?évolueront guère.... elles ne dépasseront pas les 12° cet après midi



La couleur du ciel ne change pas ...... le temps reste gris et humide avec beaucoup de nuages bas donnant des petits crachins intermittents ... Les quantités de précipitations resteront faibles



Le vent de sud-ouest restera modéré.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire