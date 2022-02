Réforme de l'intercommunalité ornaise : le Préfet de l'orne rassure les élus lors de ses voeux vendredi soir

La réforme de l?intercommunalité, fait débat depuis le début de cette année ! .... Ici et là, les élus ont dit plusieurs fois leurs inquiétudes face à une carte, publiée dans la presse, qui fait partie d?un ensemble de documents de travail..... ce vendredi soir, lors de la cérémonie de ses v?ux, le Préfet de l?Orne a tenu à rassurer les élus.... ils auront leur mot à dire ! .... et a rappelé quelques points de la procédure.....

Une comission départementale intercommunale sera constituée pour le 1er avril... Celle-ci, aura en main, un atlas de 20 cartes, à la disposition des maires et élus des communautés de communes.... ils auront jusqu?au 30 juin pour faire remonter à la commission, leurs remarques, leurs désirs..... Les contours de ce projet de la nouvelle intercommunalité ornaise devront être tracés début septembre, pour un vote définitif avant le 31 décembre....

