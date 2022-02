Temps généralement gris et faiblement pluvieux... quelques éclaircies cet après midi... de 7 à 9°

Météo France relevait ce matin ... 7°9 à Alençon et à Argentan, 7°5 à Flers, 7°2 à L?Aigle, 7°1 à Mortagne.





Sous un ciel couvert, quelques pluies se déclenchent ici ou là dans le courant de la matinée, prenant localement un caractère d'averse. Ces précipitations sont faibles et éparses, elles cesseront en début d?après midi ...



Des éclaircies se développeront alors et s'élargiront rapidement dans un air bien rafraîchi.



Il ne fera pas plus de 7 / 9° cet après midi....

