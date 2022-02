2011 année de grands travaux à Argentan... sans augmentation des impôts !

2011 l?année des grands travaux à Argentan....son maire, Pierre Pavis, a présenté la suite de la mue « post sidérurgique » de la deuxième ville de l?Orne ....

Les aménagements des bords de l?Orne vers Coulandon et vers la Gravelle vont se poursuivre ? un boulodrome couvert de 2 500m² qui va doubler la superficie du hall des expositions, et qui servira également pendant les foires sera construit ?

Couverture d?un terrain et construction d? club house pour le tennis ? un autre club house pour le rugby ? le réaménagement du champ de foire ? l?agrandissement du cimetière ? la rénovation du cinéma.....dans les cartons : un projet de réhabilitation ou de reconstruction du foyer des jeunes travailleurs....

La mairie suit aussi attentivement les projets de deux promoteurs intéressés par l?ancienne salle des fêtes... des programmes de constructions de logements sont également en cours d?étude.... Et le maire d?Argentan l?affirme... ces travaux se feront sans augmentation des impôts ...

