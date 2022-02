L'essentiel du sport régional du week-end du 23 janvier

Football :

16ème de finale de la Coupe de France :

Cherbourg (équipe de Cfa2), dernière équipe bas-normande encore en course ? reçoit Le Mans (équipe de Ligue 2).

Coup d?envoi : samedi à 19h30.



Ligue 1

Match en retard de la 18ème journée ? il avait été reporté en raison de la neige:

Déplacement de Caen au stade Félix-Bollaert, à Lens ; coup d?envoi samedi à 19h.



Cfa2

Alençon reçoit les Montagnards d?Inzinzac ; coup d?envoi samedi à 18h, à Jacques Fould.



DH

Samedi, 18h30 : déplacement de Vire à Bayeux.

Dimanche à 15h : le leader Flers va à Avranches, qui est 5ème, 14 points derrières les ornais.



Futsal, à Saint-Manvieu Norrey, jeudi à partir de 19h.

Avec 4 équipes en compétition pour seulement 2 places : Bretteville sur Odon, Hérouville, Courseulles et la JS Flers.

Les 2 premiers seront qualifiés pour la phase interrégionale qui sera disputée le 19 février prochain.



Basket

Pro A, vendredi soir :

Déplacement du Mans chez le leader : Roanne ; coup d?envoi à 20h30.



Nationale3, samedi:

Lisieux va à l?ASPTT Caen.



Prénationale

Alençon reçoit Vire.



Rugby

Federale 3, dimanche :

L?Aigle reçoit Barbezieux



Tennis :

A partir de samedi, c?est « l?Open de Bagnoles-de-L?Orne » un tournoi professionnel international à 10.000 dollars, destiné aux garçons âgés de 17-25 ans qui viennent y chercher des points ATP.

Et pour susciter des vocations de tennismen, le comité départemental organise une journée gratuite « spéciale jeunes » : mercredi prochain 26 janvier; au programme : différentes activités et des échanges de balles avec des joueurs du tournoi ? futures stars mondiales !



Enfin :

Des courses, dimanche à partir de 13h, sur l?hippodrome d?Argentan : 9 épreuves au trot sont au programme de cette réunion.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire