Caen. A Caen, "Dans ma culotte" s'engage en faveur des protections intimes aux femmes sans abris

Parler des règles et de l'hygiène intime sans tabou, c'est le but de la journée organisée par la start-up caennaise "Dans ma culotte", dimanche 28 mai 2017. "La journée de l'hygiène menstruelle" existe depuis 2014, c'est la première fois que nous l'organisons à Paris. Elle aura plus d'impact", explique Alexane, stagiaire dans la start-up et qui a contribué à mettre en place l'événement.

Un réel tabou

Cette année, l'accent est mis sur le manque de protections intimes pour les femmes sans-abris. "Nous, nous pouvons aller chaque mois dans les supermarchés pour acheter nos serviettes ou nos tampons, mais pas les sans-abris. C'est un réel tabou, on en parle peu et souvent les femmes hésitent à aller en prendre dans les foyer car ça reste quand même une situation délicate".

Les fonds reversés à deux associations

Ainsi, tout au long de la journée, des billets de tombola seront vendus sur place au prix de 2€ et tous les fonds seront reversés à deux associations : BruZelle, une association Belge et Règles élémentaires, qui collectent des protections hygiéniques pour les donner aux sans-abris. "Une mauvaise hygiène intime peut entrainer des infections et ça les femmes sans-abris en ont certainement conscience mais ne peuvent pas faire grand chose pour y remédier. Nous avons un rôle à jouer".

Pratique. Menstrual hygiene day, dimanche 28 mai de 9h à 19h. 82 Avenue Denfert Rochereau à Paris