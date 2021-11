Serge Vautier contre le CHU

Ce technicien de sécurité, employé par le CHU, a été mis à la retraite d'office et cela à deux reprises alors même qu'en juin, le juge des référés avait obligé le CHU à réintégrer Serge Vautier dans ses effectifs. Le CHU lui reproche de perturber le fonctionnement du service dans lequel il travail. A noter que ce dernier est président de l'association Aminante et sécurité et partie civile dans l'affaire de l'amiante qui atteint le CHU.





