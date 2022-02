Un motard était décédé dans une collision avec une voiture à Alençon en août 2009. La peine contre l'automobiliste a été mise en délibéré au 3 février.

Jugement mis en délibéré au 3 février prochain... le tribunal s?accorde du temps pour juger un automobiliste de 60 ans, qui avait percuté un motard, provoquant sa mort. Les faits s?étaient déroulés le 21 aout 2009 , à l?intersection de la rue Denis Papin et l?avenue de Quakenbrük à Alençon....

Le prévenu, a évoqué qu?il avait bien marqué un temps d?arrêt au cédez le passage, mais que le motocycliste avait été masqué par la présence d?un 4 x 4 ... l?automobiliste avait été contrôlé positif à l?alcool... le motard également...La victime avait 30 ans et était un jeune père de 3 enfants.

8 mois de prison avec sursis et 6 mois de suspension du permis de conduire ont été requis.

