Les nuages de cette matinée laisseront percer quelques éclaircies .... T° de 4 à 7°

Météo France relevait ce matin... 5° à Flers 4°6 à Alençon et à Argentan, 4°0 à Mortagne. 3°6 à L?Aigle, 4°0 à Mortagne.



Ce matin, le temps gris et humide donne des petites ondées passagères en particulier du Bocage au Pays d'Auge. Léger mieux en cours d'après-midi, le risque d'ondée disparaît et le ciel se morcelle ce qui autorise quelques trouées par lesquelles se développeront quelques éclaircies.....

Les températures maximales 6 / 7 degrés cet après-midi.



Le vent de nord-est à nord demeure faible

