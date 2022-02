Un temps nuageux et pluvieux aujourdh'ui.... les pluies de la matinée faibliront cet après midi.. T° de 3 à 7°

Météo France relevait ce matin... un minimum de 3°3 à Mortagne, 4° à Alençon et L?Aigle, 4°4 à Argentan, 4°7 à Flers,





Les pluies de cette fin de nuit, temporairement soutenues se poursuivent avec la même intensité ce matin. Elles vont faiblir progressivement et deviendront intermittentes en cours d'après-midi sous un ciel qui ne laissent filtrer aucun rayon de soleil.



Ces pluies apportent en moyenne un cumul de 5 à 8 mm d?eau



Les T° seront comprises entre 6 et 7° cet après midi ...



Le vent de sud-ouest est faible ce matin, il va bascule au nord-est en fin de journée en devenant faible à modéré ....



Météo France qui annonce des pluies et neige mêlées pour al nuit prochaine en particulier sur l?est de nos régions

