Le syndicat d'initiative de l'Aigle à vécu... Dorénavant le Syndicat d?initiative aiglon sous son ancienne forme et ancien nom n'existe plus, place à l'association L'Aigle Animations (A3) ... elle poursuivra sa mission d?animer la ville de l?Aigle... on retiendra dès à présent, la course de garçons de café pendant les 4 jours, le salon de l'Habitat au Gru les 1er et 2 Octobre, ou un salon du bien-être et de la détente pour 2012 !

