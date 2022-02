L'essentiel du sport régional du week-end du 30 janvier

Foot

Ligue 1

Caen reçoit Auxerre, samedi à 19h ? et devra se rassurer après la catastrophe du week-end dernier face à Lens, et la rechute en zone « relégable »?

Les auxerrois, qui sont 14ème au classement, avec seulement 3 points de plus que les bas normands ? sont privés du gardien Rémy Riou et des milieux de terrain Benoît Pedretti et Delvin N'Dinga, qui sont tous blessés.

En revanche, ils viennent avec Cédric Hengbart, qui a été Malherbiste de 2001 à 2008.



Ligue 2:

Laval reçoit Vannes, samedi à 15h.

... et Le Mans FC reçoit Ajaccio pour inaugurer son nouveau stade, le MMArenna qui sera pour l?occasion : plein comme un ?uf ? les 25000 places sont toutes vendues depuis 1 semaine !

Ouverture des portes dès 13h ? puis spectacle inaugural à 14h30 ? et coup d?envoi de la rencontre à 16h ? avec, c?est promis : une surprise à 18h?



Cfa2

Alençon devra confirmer son bon match de la semaine dernière.

Les ornais reçoivent Concarneau, samedi à 18h.



DH ? samedi à 18h :

Le leader Flers reçoit Ouistreham.

Vire, classé 3ème, reçoit Cherbourg.



Basket

ProA

Le Mans reçoit L?Elan béarnais/ Pau.



Nationale3

Lisieux reçoit Bihorel



Prénationale

Déplacement d?Alençon à l?ASPTT Caen



Rugby

Federale 3

Déplacement de L?Aigle à St Sébastien Basse Goulaine



Tennis :

L?Open de Bagnoles de l?Orne à 10.000 dollars se poursuit.

Les ½ finales débuteront samedi après-midi ? et les finales : dimanche à partir de 13h30.



Enfin:

9 courses au trot sont à l?affiche de la réunion qui sera disputée dimanche à partir de 13h sur l?hippodrome d?Argentan ? avec la retransmission en direct du Prix D?Amérique.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire