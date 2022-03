Ciel gris, bas et froid ce jeudi... les T° de 0 à 4° !

Météo France relevait ce matin... 0°4 à L?Aigle, 0°9 à Mortagne,1°6 à Argentan, 2°2 à Flers, 2°6 à Alençon,



Sous un ciel restant souvent très nuageux, le fond de l'air se refroidit .... en cause un vent régulier et désagréable d'est à nord-est.



Les températures ne vont guère monter en journée : on attend 2 à 4 degrés seulement cet après-midi.

