1 mois de prison avec sursis pour les 7 militants antinucléaires qui avaient bloqué un convoi près de Caen en novembre

Les 7 militants antinucléaires qui avaient bloqué un train de déchets radioactifs à destination de l'Allemagne, en novembre dernier à Caen, ont été condamnés à des amendes et des peines de prison avec sursis.

Chacun des 6 Français et 1 Allemand du « Groupe d'action non violente antinucléaire », a été condamné par le tribunal de grande instance de Caen à 1 mois de prison avec sursis et à de 1.000 à 1.500 euros d'amende.

Les militants devront en outre payer solidairement 20.500 euros de dommages et intérêts à la SNCF et, individuellement, 1 euro symbolique au groupe nucléaire Areva.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire