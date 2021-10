Le-Havre. Législatives 2017, Seine-Maritime, 7ème circonscription : Matthieu Brasse, PS

Matthieu Brasse est âgé de 32 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Homme de gauche, il est engagé dans la vie syndicale et politique de l'agglomération havraise depuis plus de 10 ans. Il est actuellement conseiller municipal d'opposition (PS) au Havre. Matthieu Brasse est élu en 2012 suppléant de la députée du Havre, Catherine Troallic (qui se représente dans la 8ème circonscription).

Lors de la campagne présidentielle 2017, il a fortement soutenu Benoit Hamon.

