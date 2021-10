Rouen. Tennis de table: le SPO continue en tête

Ce mardi à Nantes, le SPO Tennis de table disputait la 17e et avant dernière journée de Championnat de ProBM de Tennis de table.

Pas encore champion

Il semblerait que les Rouennais veulent marquer le coup et faire fort en cette fin de saison. Face à Nantes, les joueurs d'Eric Varin ont fait des miracles en individuel.

Dans le 1er match, Jesus Cantero (n°43) est opposé à Bastien REMBERT (n°175) et ne fait qu'une bouché du Nantais 0-3 (6-11, 8-11, 4-11). Dans le second, Liu Nan (n°33) a du mal à se lancer face à Damien PROVOST (n°76) et joue les prolongations dans le premier set, finalement Nan remporte la victoire sur le score de 1-3 (15-17, 11-9, 3-11, 8-11).

Après la pause, le Double rouennais laisse la victoire aux Nantais 3-1 (11-6, 11-7, 7-11, 11-5). Pour le 4e match, Abdel Kader Salifou (n°38) entre en jeu face à Rembert. Le match est accroché et les sets s'allongent mais le Rouennais réussi à prendre l'avantage sur le Nantais et ramène le point de la victoire à son équipe 2-3 (13-11, 7-11, 11-13, 13-11, 7-11).

44 points

Avec cette victoire, le SPO cumule 44 points au classement, à deux points d'avance de Saint-Denis et il faudra attendre la dernière rencontre, le 6 juin à domicile contre Issy-les-Moulineaux pour savoir si les Rouennais seront champion en titre.

