Pas de ramassage scolaire ce lundi matin dans le 61, 14, 50, 72, 27. Conditions de circulation médiocres

Vos conditions de circulation restent médiocres avec le regel des chaussées cette nuit?. Pas de grosses difficultés de circulation sur les axes principaux..... mais, restez vigilants en particulier sur le réseau secondaire et sur les petites routes de campagne ou la neige n?a toujours pas fondue.



Pour rétablir au plus vite la circulation sur l?ensemble du réseau routier ornais, le Conseil Général a fait appel au secteur privé. 70 engins de traitement des routes sont dorénavant mobilisés.



Dans le centre d?Alençon, tout au long du week-end, le travail des services technique s'est poursuivi.... les équipes renforcées ? 150 tonnes de sel épandus.



Certains pourront encore profiter des joies de la glisse..... pas de transports scolaire ce lundi matin, dans l?Orne, le Calvados, la Manche, la Sarthe et l'Eure..... transports scolaires assurés en Mayenne. Dans l'Orne, les transports en commun par bus sont assurés, sur 13 lignes :



.- Ligne 12 : Putanges ? Briouze ? Flers,



- Ligne 13 (A et B) Vire ? Tinchebray ? Flers,



- Ligne 20 : Alençon ? La Ferté-Macé ? Flers,



- Ligne 21 : entre Carrouges et la Ferté-Macé seulement,



- Ligne 22 : Domfront ? La Ferté-Macé (à l?exception de Champsecret),



- Ligne 25 : Domfront ? Flers,



- Ligne 31 : Argentan ? La Ferté-Macé ? Bagnoles-de-l?Orne,



- Ligne 32 : Putanges ? Argentan,



- Ligne 34 : Falaise ? Argentan,



- Ligne 40 : Vimoutiers ? Gacé ? Sées ? Alençon (à l?exception de

St-Gemain-de-Clairefeuille et Marmouillé),



- Ligne70 : entre Mortagne-au-Perche et Alençon seulement,



- Ligne 71 : Nogent-le-Rotrou ? Bellême ? Mamers et Alençon,



- Ligne 72 : Le Gué-de-la-Chaîne ? Bellême et Mortagne-au-Perche.



Les transports urbains sont assurés, à Argentan, Flers, Bagnoles et l?Orne, et Alençon, où, seule la ligne 1 est assurée.

