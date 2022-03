Le pdt de la région, le socialiste Laurent Beauvais, ne participera pas à la visite de Nicolas Sarkozy jeudi à Mortagne au Perche (61)

?La venue de Nicolas Sarkozy, jeudi à Mortagne, pour ses v?ux au monde rural :

Le président de région, Laurent Beauvais, n?ira pas : il sera retenu à Caen sur la question des très hauts débits numériques ? et puis, ajoute Laurent Beauvais : « il nous est dit que ce déplacement est très politique puisqu'il s'inscrit dans le cadre de la préparation des régionales par l'UMP ? Qu'y ferais-je ? Je laisse mon concurrent UMP figurer en bonne place à côté du Président? »

?et la liste commune « anticapitaliste » du NPA et du « Parti de Gauche » pour les prochaines élections régionales, menée par l?alençonnaise Christine Coulon, appelle les concitoyens à se rassembler jeudi midi, Place de la République à Mortagne, pour marquer leur opposition à la politique du Président de la République ? et de l?UMP.

