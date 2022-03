Intempéries : la CCI d'Alençon a réclamé des reports d'échéance au Trésor Public et à l'URSSAF

L?activité économique a aussi beaucoup souffert des intempéries: avec des baisses importantes de chiffre d?affaires dans l?Orne, jusqu?à 70% dans le commerce ? d?où des difficultés de trésorerie qui compliquent le paiement des charges sociales et de la TVA de janvier.

La Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon est intervenue auprès du Trésorier payeur général et auprès du Directeur de l'URSAAF pour leur demander des reports d'échéance et un étalement des paiements pour les entreprises qui en feront la demande.

