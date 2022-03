Les salariés de Sanofi-Aventis à Lisieux mobilisés pour l'augmentation des salaires

Les syndicats de Sanofi-Aventis à Lisieux appellent à la mobilisation générale et à une manifestation aujourd?hui à Paris devant le siège français du groupe pour réclamer des augmentations de salaires.... L?intersyndicale, Cgt, Fo, Cfdt et Cftc, dénoncent des bénéfices énormes, et s?opposent au plan de restructuration annoncé l?été dernier.... les salariés du site bas-normand, avaient déjà débrayés à deux reprises, sans être entendus par la direction .....

