Evaluation des acquis des élèves de CM2... 3 400 élèves ornais concernés

Depuis lundi et tout au long de cette semaine, 3 400 élèves des classes de CM2 du public et du privé, dans l?Orne, passent les tests d?évaluation des acquis, en maths et en français.... écriture, lecture, vocabulaire, orthographe et compréhension d?un texte.... en math, calcul, grandeurs et mesures, géométrie....

Ces évaluations doivent permettre aux enseignants de déceler les lacunes de chacun et d?adapter un dispositif d?accompagnement..... Les résultats seront connus au terme des vacances de février.....

En 2009, dans l?Orne, les acquis étaient considérés comme bons ou très solides pour 34 % des élèves en français, 30 % en maths.....



Et puis, des étudiantes en « carrières sociales et gestion urbaine » de l?IUT d?Alençon ont débuté hier après midi, une semaine de conférences sur l?Orne : histoire, économie, culture, politique, seront déclinés chaque jour, avant une synthèse, vendredi. Un cycle de conférence qu?elles ont organisé dans le cadre de leur cursus de formation.

