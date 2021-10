Le-Havre. Basket : le STB lance une campagne de dons pour sauver sa saison

"20 euros pour soutenir le centre de formation du STB Le Havre, c'est possible non ?". Le club havrais a lancé un appel aux dons pour officiellement soutenir son centre de formation. Lancée en avril 2017, cette campagne n'a pas connu le succès escompté. David Gambier, le président du club, espérait récolter un peu moins de 200 000 euros, mais pour l'heure il comptabilise une trentaine de donateurs pour 3 à 4 000 euros récoltés. Le STB a pourtant reçu l'appui de plusieurs joueurs passés par le centre de formation, comme Samir Mekdad qui évolue acutellement à Evreux.

Samir MEKDAD - 20€ pour soutenir le centre de formation, c'est possible, non ? @samsamio7 https://t.co/gPHFQ2tTVt — STB LE HAVRE ???????????? (@stblehavre) May 9, 2017

Un club en difficulté financière

La campagne de dons sert officiellement à soutenir le centre de formation du STB. Dans les faits, David Gambier le reconnait, l'argent va également servir à boucler le budget de cette année. La descente en Pro B (en 2016) a fait du mal, le sponsor principal (La Matmut) est parti et les spectateurs ne sont plus au rendez-vous. David Gambier lance un appel aux supporters : " aidez-nous à réaliser vos rêves et vos envies. Vous voulez tous nous revoir monter en ProA ! ".

BONUS AUDIO - Le reportage Tendance Ouest :

Basket : STB Le Havre lance un appel aux dons Impossible de lire le son.

Sportivement encore dans la course

Sur le parquet, les thomistes ont réalisé une assez bonne saison. Le Havre est actuellement 9ème du classement de Pro B et garde une chance d'accéder aux play-offs. Il faut pour cela que le club termine parmi les huit premiers. Il reste deux rencontres avant la fin du championnat pour y arriver. Première étape, ce samedi 13 mai 2017 avec un déplacement à Blois, puis un match à domicile pour la dernière journée le 19 mai 2017 contre Bourg-en-Bresse.

Pour soutenir financièrement le club du STB Le Havre cliquez ici