Le 13e Caen raid aventure est parti lundi 23 août du château de Caen, sur le thème Guillaume le Conquérant. Soixante jeunes de 14 à 17 ans se sont élancés pour une course fantastique de 200 kilomètres en direction de Falaise. Ils alterneront VTT, canoë, course d'orientation et épreuves par équipes de deux.



