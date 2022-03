Défense du service public : plus de 300 manifestants à Alençon, un millier à Caen et au Mans

C?était jour de manif, hier, jeudi.... dans un épais brouillard, à ne pas distinguer les drapeaux et banderoles des syndicats.... plus de 300 fonctionnaires à Alençon... ils étaient un millier à Caen et au Mans, suelement 150 à Laval....



Mouvement contre les suppressions de postes et les réformes du gouvernement...



Dans les rangs le gros du bataillon était représenté par les enseignants... ils ne décolèrent pas contre les suppressions de postes, 108 seront supprimés pour la rentrée de sept dans les collèges et lycées, dont 15 dans les collèges ornais ;...



Les infirmiers, dont ceux du samu, dénoncent aussi la baisse des effectifs.... fatigués de travailler avec un service minimum, tous les jours... et il y a cet ordre infirmier payant, imposé, qui alimente toujours la colère....



70 lycéens, majoritairement du lycée Alain d?Alençon, ont aussi participé à la manifestation à Alençon... contre les suppressions de postes, qui surchargent les classes... ils contestent encore des points de la réforme des lycées... ce sera l?objet de la manifestation qu?ils organiseront mardi prochain..... avec un rassemblement devant la préfecture de l?orne à 10h30....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire