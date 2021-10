Rouen. Rouen : dans la voiture volée, le butin de ses précédents larcins

Rôdant dans des parkings de supermarchés ou de n'importe quelle place publique, Atmed Atamnia, 48 ans, se rend d'abord coupable de vol d'une carte de paiement dans une voiture stationnée sur un parking à Saint Étienne du Rouvray (Seine-Maritime), le 4 décembre 2016, avant de s'enfuir en voiture. Qu'il vient de voler. Pour ce faire, il voit sur le zinc d'un café les clés d'un véhicule, laissées par un consommateur. Il s'en empare aussitôt et s'enfuit au volant de la voiture. Le propriétaire porte plainte. La Police visionne la bande-vidéo du bar sur laquelle on le reconnaît.

Retrouvée le lendemain, on découvre dans le véhicule volé divers objets qui ne lui appartiennent pas : une carte vitale, une carte bleue et un permis de conduire. " J'ai vu les clés sur le zinc, ça m'a tenté", dira-t-il lors de son interpellation.

Il saisit toutes les occasions

On le retrouve grâce à un achat effectué plus tard à l'enseigne IKEA de Tourville-la Rivière, dont la bande-vidéo montre encore le même personnage. Une perquisition est menée à son domicile après son arrestation, le 8 décembre 2016. On y trouve des ordinateurs, des papiers de véhicules, une somme d'argent. On le soupçonne coupable de plusieurs autres vols "à la sauvette" sur les parkings, saisissant l'occasion lorsque des clients rangent leurs courses faites dans des supermarchés, s'emparant alors de sacs à main laissés à l'intérieur de leurs véhicules. De nombreux plaignants avaient relevé le numéro d'immatriculation de la voiture qui s'enfuyait au plus vite après ses méfaits.

Son casier judiciaire comporte trente-quatre condamnations pour vols et recel. "Hormis les vols reconnus, la présomption de culpabilité est plus que préoccupante pour les autres faits qu'il ne reconnaît pas", rappelle le Procureur. Mais la défense souligne "qu' il y a trop d'imprécisions et d'incertitudes pour décider de la totale responsabilité du prévenu dans les faits".

Reconnu coupable, le Tribunal le condamne à dix-huit mois de prison dont huit assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

