Le-Havre. [Info trafic] Au Havre : des travaux à Coty perturbent la circulation

Des éléments de climatisation vont être changés sur la journée du dimanche 14 mai 2017. Un chantier important nécessitant une préparation. Du coup, des perturbations autour du Centre Coty sont à prévoir.

Problème de circulation

Du vendredi 12 mai à 8h00 au lundi 15 mai jusqu'à la fin des opérations, circulation interdite rue Édouard Corbière. La sortie du souterrain du funiculaire, située rue Édouard Corbière, se fera uniquement en direction de l'avenue René Coty.

Le dimanche 14 mai à partir de 7h00 et jusqu'à la fin des opérations, la circulation sera interdite sur plusieurs voies: une partie de l'avenue René Coty, de la rue Docteur Vigné et de la rue Gustave Flaubert. De plus les entrées et sorties du parking souterrain du funiculaire seront fermées.

Problème de stationnement

Du jeudi 11 mai à partir de 20h00 jusqu'au lundi 15 mai à 17h00, le stationnement sera interdit sur le parc de stationnement du funiculaire et sur la terrasse extérieure.

Du samedi 13 mai 23h00 jusqu'au dimanche 14 mai à 17h00, le stationnement sera interdit sur une partie des rue Gustave Flaubert et rue du Docteur Vigné.

Le Centre Coty reste ouvert

Ces travaux ne vont pas perturber les heures d'ouverture du Centre commercial. Il sera ouvert comme toutes les semaines jusqu'au samedi.

Des déviations seront mises en place bien en amont pour minimiser le trafic de transit dans la zone.

En cas de météo défavorable, les travaux seront repoussés d'une semaine.