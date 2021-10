Rouen.  Présidentielles 2017: au QG d'Emmanuel Macron à Rouen [VIDEO]

Le rendez-vous était donné ce dimanche dans l'établissement l'Etoile, rive Gauche à Rouen, pour tous les sympathisants du mouvement "En Marche" pour les résultats du second tour des élections présidentielles.

De la joie malgré un certain stress

Avant l'annonce des résultats, les pronostics sont encore partagés. Certains sont sûrs d'eux et ont toute confiance dans les chiffres qui tomberont d'une minute à l'autre. D'autres évoquent les élections américaines: "J'ai un peu peur de revoir le scénario des élections américaines, Trump était annoncé perdant dans les sondages, je n'ai pas envie de vivre ça avec le Front National" nous confie Arnaud, un soutien au mouvement. Mais chez les organisateurs, la fête aura bien lieu, le lieu s'y prête et un DJ est présent pour enflammer la piste de danse.

De longues minutes d'attente vont devoir s'écouler avant l'annonce des résultats et les écrans se coupent intempestivement faisant monter la tension de plus en plus...

Garder les pieds sur terre

A l'annonce des résultats, les sympathisants se réjouissent mais gardent un discours de réserve: "On est très content des résultats ! Mais on sait que le travail n'est pas fini. Avec 8% de votes blancs, il va falloir convaincre encore plus pour les législatives et ne pas décevoir ceux qui ont voté pour nous alors qu'ils voulaient contrer le FN" nous confie Clément, un proche de l'organisation. Les sympathisants vont maintenant reprendre leur marche et militer pour réunir les forces pour les élections législatives.

