Ciel variable aujourd'hui, entre nuages porteurs de faibles pluies et de quelques éclaircies. T° de 8 à 17°

T° douces ce matin.... Météo France relevait.... 8°2 à Flers... 9°8 à Argentan, 10°8 à L?Aigle et Mortagne 11°0 à Alençon

Ce matin, le ciel est le plus souvent très nuageux mais il ne donne pas de pluie notable ; au plus quelques gouttes sur le Perche en début de matinée. Ciel plus variable au fil des heures par l'ouest. Quelques éclaircies apparaissent dans un ciel chargé. Sans être exclu, le risque d'averse restera faible.

Les températures maximales en baisse sensible : 14 degrés à Flers, 15 degrés à Argentan, 17 degrés à Alençon.



La tendance de notre week-end....demain matin des pluies faibles, avant le retour d?éclaircies dans un ciel encombré de nuages....

Dimanche, sous la pluie... les nuages resteront les plus nombreux... ils provoqueront des averses de pluies toute la journée....

