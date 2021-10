3 jeunes volent une roue de voiture pour remplacer celle crevée sur leur véhicule

Deux mineurs et un jeune majeur originaires de la Fresnay sur Chédouet et de Lignière la Carrelles ont été interpellés par la police, dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 00h00, place du Plénitre à Alençon... Alors qu?ils roulaient, un pneu de leur voiture à crevé.... mais, leur roue de secours était inaccessible... la sono, façon tuning, fabriquée main et installée dans le coffre, en interdisait l?accès... les jeunes ont alors volés un pneu identique sur un véhicule stationné à proximité... Les policiers en patrouille repèrent le manège des jeunes... ils ont été interpellés en flagrant délit... en garde à vue, ils ont reconnus les faits.... les deux mineurs seront présentés devant un juge des enfants devant le tribunal du Mans, le jeune majeur, sera convoqué devant le tribunal d?Alençon !

