Foot, ligue 2, Caen, le leader et promu, fait un nul 1 partout face au 18ème Istres... Laval battu 2 à 1 par Angers...Basket Pro A, Le Mans bat largement Dijon 106 à 57

Foot ....Ligue2

Caen assuré de sa montée en Ligue1, assure le service minimum : match nul 1/1 face au 18ème, Istres.

Laval s?est incliné à Angers : 2 buts à 1.

Les mayennais sont 10èmes... ils revecront demain soir, pour la 36ème, Caen !



Le Mans encore en ligue 1.... la défaite de St Etienne face à Lens, 4 à 1, entretien un maigre espoir de maintien dans l'élite pour Le Mans à 3 journées de la fin du championnat



Cfa2

Alençon bat Vitré : 1 à 0...Alençon est 6ème



DH

Deauville détruit Argentan : 8 à 0.

Ouistreham punit Alençon2 : 4 à 1.

Flers bat Cherbourg : 2 à 1.

Au classement, Flers est second... Alençon avant dernier, Argentant lanterne rouge



Victoire de Lisieux 2/1 face à Mondeville, en finale de la Coupe de Basse Normandie Séniors.



Basket Pro A

Le Mans large vainqueur de Dijon : 106 à 57

Cette victoire permet au club manceau d?accueillir la rencontre des ¼ de finales des Play Off.

Les sarthois restent second derrière Cholet, qui a battu Le Havre.



Cyclisme :

Laurent Pichot remporte le « Prix du muguet » à Chambois.



Tennis de table, le top 8 handisport... L?argentanais, emeric martin remporte pour la 3ème fois, la compétition qui se déroulait en même temps que les championnats de France valide à Nimes....



Hippisme... Le «Critérium de vitesse », hier sur l?hippodrome d?Argentan, a été remporté en 1' 14'' 4 par Nouba du Saptel... ce cheval était arrivé 2ème du Prix d?Amérique, l?an dernier.

Le favori,Oyonnax, vainqueur du dernier Prix d?Amérique, a terminé 2ème.

