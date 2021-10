Foot, ligue 1, Le Mans battu par Nancy 3 à 2 est relégué en ligue 2... Tennis de table, l'argentanais Emeric Martin, à l'open de Slovénie qui débute aujourd'hui

Sport... foot, ligue 1.... Le Mans, battu par Nancy 3à 2, est officiellement relégué en Ligue 2 à l'issue de la 36e journée de Ligue 1 disputée hier soir ....

Alors qu'il ne reste plus que deux rencontres à jouer, Le Mans, 18e, ne peut plus rien espérer.

Le Muc 72, qui n'a quasiment jamais quitté la zone rouge durant la majeure partie de la saison......



Tennis de table, handisport, l?argentanais Emeric Martin, participe à l?open de Slovénie qui débute aujourd?hui, avant d?enchaîner les championnats de France qui se disputeront les 22 et 23 mai à Evreux....

