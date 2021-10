L'essentiel du sport régional du week-end du 7 au 9 mai

Football

La 37ème journée de ligue 2 est disputée ce vendredi.

- Déplacement de Laval à Vannes

- Le leader Caen reçoit le 4ème : Metz, dernier match à domicile des bas-normands, avant leur montée en Ligue1 !

Malherbe reste talonné par Brest, 2 points derrière.



En Ligue 1

Dernier match à domicile dans l?élite pour Le Mans, relégué en division inférieure.

Samedi à 21h, Le Muc72 accueille le Paris Saint Germain.

Attention ! Aucun billet vendu à Léon Bollée, en raison du dispositif spécial mis en place pour la réception des parisiens.

Et à l?occasion de ce dernier match à domicile : un spectacle pyrotechnique sera tiré sur la pelouse, du Stade à l?issue de la rencontre.



Cfa2

Samedi 18h: Déplacement d?Alençon à Inzinzac



Dans l?Orne, ce week-end est également un week-end de coupes :

½ finales de la coupe Michel Portier

¼ de finales de la coupe Henri Sillière

Et 1/8èmes de finales du challenge du Conseil général



Du rugby féminin, avec le rugby club d?Alençon, qui organise le « tournoi des gazelles », dimanche, à partir de 10h, à la plaine des sports d?Alençon....

Une opération de découverte du rugby féminin dans le cadre de la création d?une équipe féminine qui sera engagée la saison prochaine, en fédérale 3.



Sports mécaniques :

Enduro moto « National », à Gacé, dimanche : sur 85kms, avec 2 spéciales.



Karting ce week-end sur le circuit international du Grand Ouest, à Essay : la région Ile De France vient dans l?Orne, samedi et dimanche, pour organiser son Championnat régional.

Avec prés de 200 pilotes, ce qui sera un record de participants.

Avec aussi la qualité, puisque les clubs parisiens ont dans leurs rangs une majorité des pilotes français de haut niveau. Certains ont déjà été titrés en championnats de France.

C?est samedi et dimanche de 9h à 18h ; l?entrée est gratuite.



Courses à pied ;

Les Foulées du Hazé, dimanche à Flers, sur 10km400, au stade ? du Hazé.

C?est avec Normandie FM : une course populaire ouverte aux licenciés et non-licenciés., des juniors aux vétérans, hommes et femmes.



Dimanche, c?est aussi : le Marathon du Mont St Michel



Et puis : n?oubliez pas : les 10kms d?Argentan : c?est mercredi de la semaine prochaine.

Avec notamment une course de la solidarité au profit de la Ligue contre le cancer.



A Argentan, le traditionnel « Raid » sera disputé du 17 au 22 mai.

N'oubliez pas que les inscriptions sont à faire au plus vite, au service municipal des sports de la ville.

