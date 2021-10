Ciel partagé entre nuages et éclaircies aujourdh'ui... T° fraîches : de 2 à 15°

Les T° restent fraîches ce matin... 2°0 à Flers, 2°8 à Mortagne, 4° à Alençon et Argentan, 4°2 à L?Aigle



Nuages et éclaircies se partagent le ciel en journée. Les nuages risquent d'être parfois un peu menaçants cet après-midi, quelques gouttes de pluies, ne seront pas à exclure.....



Les températures maximales, restent basses pour la saison, de 12 à 14 degrés du Pays d'Auge à la Plaine d'Alençon. C'est 3 degrés de moins que les valeurs saisonnières....



Ce week-end.... demain, le ceil couvert le matin, se chargera un peu plus l?après midi... des pluies localement orageuses pourront alors se déclencher.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire