Invasion de gibiers sur leur terres, des agriculteurs signent une pétition de protestation .. contre Luc Besson !

« Arthur et la guerre des 2 mondes » :

14 agriculteurs du secteur de La Trinité des Laitiers ont signé une pétition : leurs cultures sont régulièrement dévastées par des animaux sauvages : biches, cerfs, sangliers ? qui selon eux, trouvent refuge ? sur la propriété du cinéaste Luc Besson !

Les fermiers ont alerté la fédération des chasseurs de l?Orne ? qui indemnise les dégâts.

Du côté du Château des Léttiers, on souligne que les problèmes ne datent pas d?aujourd?hui, qu?il y a plusieurs massifs forestiers sur le secteur, qui est très giboyeux, et que les pelouses du château sont-elles-même régulièrement abimées?

Mais quand même ? les agriculteurs iraient bien se faire une battue sur les terres du cinéaste ? même s??il y en a déjà plusieurs, organisées chaque année.

