Quelques 200 personnes pour l'apéro lancé sur Facebook à Flers samedi soir

A la bonne votre.... L?apéro géant de Flers, lancé via le réseau Facebook, aura rassemblé au plus fort, samedi soir, quelques 200 personnes sur l?esplanade François Mitterrand? une manifestation bon enfant ou des familles et groupes d?amis se sont retrouvés?.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire