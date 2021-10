Apéro géant à Alençon vendredi soir. Les autorités veulent encadrer la manifestation, pas l'interdire

Après le flop de Mortagne au Perche.... et les 200 personnes rassemblées à Flers le 8 mai dernier... Un apéro géant a été lancé sur Facebook, pour vendredi soir à Alençon... Lieu de rendez-vous, la place du Hertré au pied du parc des expos.....1 600 membres du réseau social se sont inscrits pour ce rendez-vous qui se veut convivial.... Hier son instigateur a été reçu en préfecture... les autorités ne souhaitent pas interdire le rendez-vous mais l?encadrer.....



Et hier, au terme d?une réunion sur le sujet au ministère de l?intérieur, Brice Hortefeux a affirmé qu?il n?interdirait pas ces rendez-vous, si les conditions de sécurité étaient réunies .... et ces rendez-vous organisés en amont.

