Tennis de table, pro B, le leader et promu Argentan reçoit chez lui, le second Yport... Basket, Pro A, dernière journée avant les play off, le Mans se déplace ce soir à Strasbourg

Tennis de Table. Pro B.

Dernière rencontre de la saison à domicile, ce soir, pour Argentan, à 19h, salle Pelchat.

Le leader ornais du championnat, déjà assuré de monter l?an prochain en Pro A, reçoit Yport, second au classement.



Basket, pro A, dernière journée, avant le début des plays offf....... le Mans, second, se déplace à strasbourg ce soir ....



Football ?

Le président du Muc 72, Henri Legarda fera le bilan aujourd'hui de la saison qui s?achève par la relégation du club sarthois en Ligue2.



Et à Laval ? la saison de ligue 2, n?est pas encore tout à fait terminée, il reste un match à jouer, que le calendrier de la reprise est prêt..... Le groupe reprendra l'entraînement le jeudi 24 juin et effectuera un stage à Ploermel, du 5 au 10 juillet ? 5 matches amicaux sont déjà programmés:



Laval - Lorient samedi 10 juillet, en Bretagne.

Laval - Beauvais mercredi 14 à 18h à Gorron.

Laval - Rennes samedi 17 près de Rennes.

Laval - Vannes mercredi 21 près de Vannes.

Et Laval - Nantes ou Créteil samedi 24 à 18h à Bonchamp.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire