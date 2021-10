Caen. Les Frères Jack ou l'univers des années 20

Costumes noirs rayés, cravates, chemises blanches et bretelles... Les Frères Jack, trio de musiciens-chanteurs caennais, sortent, dans quelques jours, un 45 tours très inspiré du style des années 20.



Richard Lovene alias "Richie Jack", Sébastien Guillaumond dit "Huggy Jack" et Antoine Gaudey, "Tony Jack", ont monté leur groupe il y a quatre ans. "Nous avons le même univers", déclarent-ils. Les trois amis ont créé un monde particulier, assez mystérieux autour de leurs personnes. "Peut-être que nous sommes frères, peut-être pas. On aime les années 20, oui, mais lesquelles ? Celles passées ou celles à venir ?" Une chose est sûre : ils sont reconnaissables à leurs instruments. Richie est abonné à la trompette et au ukulélé, Huggy au saxo et aux percussions et Tony se démarque à la contrebasse. "Nous sommes tous les trois chanteurs également". Et inventeurs ! En témoigne leur petite valise instrumentale, idéale pour les concerts de rue. "C'est Huggy qui a inventé ça. Il s'agit d'une radio TSF qui fonctionne à pile. On peut brancher nos instruments dessus", et c'est parti pour du swing endiablé !

Des dandys crooner

Ce trio vocal possède à son compteur une centaine de dates, dans l'Ouest de la France principalement. Il y a un an, leur premier album "When will I Be Loved" est sorti. Douze titres, principalement des adaptations. "Ce sont des arrangements dans le genre swing calypso. Vraiment à notre sauce", explique Richard Lovene alias Richie Jack. Mais récemment, ces "dandys crooner", selon leurs propres mots, ont pris un virage, sans pour autant changer d'époque, pour leur 45 tours qui doit sortir à la mi-mai. "Nous avons écrit nos propres chansons, en français". Le titre de l'album ? "La tour infernale. Ça parle des mésaventures que l'on subit au quotidien avec nos ordinateurs". Un album est également prévu pour la fin de l'année.